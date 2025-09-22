Reprodução Instagram @claramaia_ Clara Maia passa por parto emergencial

Clara Maia, de 32 anos, usou as redes sociais no último domingo (21) para anunciar a morte de um dos filhos, o recém-nascido Túlio. A influenciadora e ex-participante dos realities do "De Férias Com o Ex Brasil" e "Power Couple", que estava grávida de gêmeos, ainda disse que o outro filho, o pequeno Theo, estava internado e lutando pela vida.

"Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro. Nossa alma vaga pelo breu procurando um pontinho de luz no final do túnel", começou.

"Metade do meu coração está assim, em queda livre, Túlio não resistiu. A outra está com o Theo que luta pela vida e para vencer a prematuridade extrema", acrescentou ela, em referência aos diferentes sentimentos neste momento delicado.

Espiritualidade

A companheira de André Coelho ainda ressaltou a importância da fé em meio ao luto de ter perdido um dos gêmeos. "Aqui existe uma mãe que mesmo em pedaços ainda, confia e acredita nos planos de Deus, e tem a certeza que são sempre melhores que os nossos. Foi Ele que me fez viver o milagre e Ele que levou parte dele também", pontuou.

Maia refletiu sobre os curtos momentos ao lado do bebê. "Túlio foi e será para sempre amado e lembrado. Passagem breve e missão forte. Theo, vamos firmes vencendo as batalhas diárias. Você já é um grande guerreiro e terá sempre uma estrela guia juntinho de você, seu irmão", destacou.

"Vou colocar toda minha energia na nossa recuperação física, emocional e espiritual. É tempo de dor, desafio, força e muito amor. De quem ama vocês mais que tudo, mamãe", concluiu.

Pais de José e João, da primeira gestação, Clara Maia e André estavam grávidos de gêmeos. A influenciadora passou por um parto emergencial e os recém-nascidos Túlio e Theo nasceram em prematuridade extrema. O primeiro faleceu, e o segundo segue internado.

Saiba mais

André e Clara já são rostos conhecidos para quem acompanha reality shows. A dupla participou do "De Férias com o Ex Brasil", da MTV, em 2016, e retornou aos holofotes em 2020 ao integrar o elenco do "Power Couple", exibido pela Record TV. Em abril de 2024, eles celebraram a chegada dos filhos gêmeos, José e João.

