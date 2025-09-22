Instagram/Reprodução/@tatawerneck Tata Werneck diverte web ao usar roupas da filha de 5 anos

Tata Werneck movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (22) ao compartilhar um vídeo inusitado em que aparece vestindo roupas da filha, Clara Maria, de 5 anos.

A apresentadora aderiu a uma das trends do momento e mostrou que tanto os vestidos quanto os sapatos da menina já servem nela.

“Arrume-se comigo com as roupas da minha filha”, brincou Tata no registro publicado em seu perfil no Instagram.

Na legenda, entrou na onda da piada: “Quem vai pegar as roupas de quem?”. A cena rapidamente repercutiu entre fãs e amigos famosos.

Ivete Sangalo reagiu chamando Tata de “besta”, enquanto os fãs se divertiram nos comentários com mensagens como: “Cacá, você usa as roupas da sua mãe? Não. Minha mãe que usa as minhas”, “Pode comprar look tal mãe, tal filha na mesma seção” e “Vai economizar”, entre outras.