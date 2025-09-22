Instagram Faustão reaparece em casamento da filha Lara após transplantes de órgãos

Fausto Silva, de 75 anos, participou do casamento da filha Lara Silva, de 27 anos, com o ativista Julinho Casares, em cerimônia íntima no sábado (20). O apresentador apareceu em cadeira de rodas, menos de um mês depois de receber alta hospitalar, após transplante de fígado e retransplante renal.

Nesta segunda-feira (22), Lara compartilhou novos cliques da cerimônia, sendo um deles ao lado do pai. Lara escreveu: “ O maior presente ”, ao lado de Faustão.





Nos comentários, os seguidores a parabenizaram pelo casamento e reagiram à presença de Faustão: " Sem palavras, muito amor transbordando ", escreveu uma pessoa. Outra escreveu: " Sem palavras para esse momento, sem palvras para essa emoção. Somente sentir "

Emoção no altar

Mesmo em recuperação, Faustão acompanhou a filha até o altar. Sorridente, ele posou ao lado dos noivos e surgiu de mãos dadas com Lara. O apresentador vestia terno preto, camisa branca e gravata laranja, finalizando com broche de flores.

Na entrada da cerimônia, Faustão foi conduzido pelo filho Rodrigo Silva, de 17 anos. Lara já havia adiantado que o pai teria um papel importante no evento, garantindo cuidados para sua presença.

A celebração aconteceu na casa do apresentador, em São Paulo, como forma de facilitar sua participação. O evento foi restrito, com menos de 50 convidados, incluindo familiares e amigos próximos.

Recuperação após novos transplantes

O uso da cadeira de rodas está ligado à recuperação do comunicador, que passou três meses internado em São Paulo. Ele enfrentou infecção bacteriana aguda com sepse e precisou de novos transplantes: fígado em 6 de agosto e retransplante renal no dia seguinte.

Os procedimentos se somam a outros dois transplantes nos últimos anos: coração em 2023 e rim em abril de 2024. A recuperação envolveu tratamento infeccioso e acompanhamento clínico e nutricional.

Além de Lara e Rodrigo, o filho João Silva também marcou presença e compartilhou registros do casamento. O noivo, Julinho Casares, é defensor da causa animal e filho do presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares.