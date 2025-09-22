Faustão reaparece em casamento da filha Lara após transplantes de órgãos
Faustão reaparece em casamento da filha Lara após transplantes de órgãos

Fausto Silva, de 75 anos, participou do casamento da filha Lara Silva, de 27 anos, com o ativista Julinho Casares, em cerimônia íntima no sábado (20). O apresentador apareceu em cadeira de rodas, menos de um mês depois de receber alta hospitalar, após transplante de fígado e retransplante renal.

Nesta segunda-feira (22), Lara compartilhou novos cliques da cerimônia, sendo um deles ao lado do pai. Lara escreveu: “ O maior presente ”, ao lado de Faustão. 

Faustão reaparece em casamento da filha Lara após transplantes de órgãos. Foto: Instagram
Nos comentários, os seguidores a parabenizaram pelo casamento e reagiram à presença de Faustão: " Sem palavras, muito amor transbordando ", escreveu uma pessoa. Outra escreveu: " Sem palavras para esse momento, sem palvras para essa emoção. Somente sentir "

Emoção no altar

Mesmo em recuperação, Faustão acompanhou a filha até o altar. Sorridente, ele posou ao lado dos noivos e surgiu de mãos dadas com Lara. O apresentador vestia terno preto, camisa branca e gravata laranja, finalizando com broche de flores.

Na entrada da cerimônia, Faustão foi conduzido pelo filho Rodrigo Silva, de 17 anos. Lara já havia adiantado que o pai teria um papel importante no evento, garantindo cuidados para sua presença.

A celebração aconteceu na casa do apresentador, em São Paulo, como forma de facilitar sua participação. O evento foi restrito, com menos de 50 convidados, incluindo familiares e amigos próximos.

Recuperação após novos transplantes

O uso da cadeira de rodas está ligado à recuperação do comunicador, que passou três meses internado em São Paulo. Ele enfrentou infecção bacteriana aguda com sepse e precisou de novos transplantes: fígado em 6 de agosto e retransplante renal no dia seguinte.

Os procedimentos se somam a outros dois transplantes nos últimos anos: coração em 2023 e rim em abril de 2024. A recuperação envolveu tratamento infeccioso e acompanhamento clínico e nutricional.

Além de Lara e Rodrigo, o filho  João Silva também marcou presença e compartilhou registros do casamento. O noivo, Julinho Casares, é defensor da causa animal e filho do presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares.

