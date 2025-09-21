Reprodução/Instagram JP Mantovani, Li Martins e a filha Antonella

Li Martins falou pela primeira vez desde a confirmação da morte do marido, o ator e apresentador JP Mantovani. A cantora do grupo Rouge compartilhou uma foto em que aparece ao lado dele e da única filha do casal, Antonella, de 8 anos.



Ela também escreveu uma mensagem para os fãs e pessoas próximas. Nela, ela pede por privacidade e diz que ainda está "assimilando este momento".

"Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações."





Ele continua: "É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!! @jpmantovani."

﻿O modelo, ex-participante dos realities A Fazenda e Power Couple, JP Mantovani morreu neste domingo, 21, aos 46 anos, após sofrer um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do artista por meio de uma publicação nas redes sociais.