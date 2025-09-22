Instagram Antonio Fagundes exibe braço definido aos 76 anos

Antonio Fagundes, de 76 anos, chamou atenção nesta segunda-feira (22) ao compartilhar um registro na academia exibindo o braço musculoso. O ator surgiu sorridente após o treino e usou a expressão popular entre frequentadores de academia: " Tá pago ".

A publicação foi feita nos Stories do Instagram do artista e rapidamente repercutiu em outras redes sociais. Na foto, Fagundes aparece de camiseta amarela, sentado no tatame, destacando o bíceps. " Como costumam dizer por aí, ‘tá pago’ ", escreveu na legenda.

Repercussão nas redes sociais

A imagem circulou entre internautas e gerou comentários divertidos. " O bíceps de Antonio Fagundes ", publicou um usuário. Outra pessoa questionou: " Vocês fariam o Antonio Fagundes? ". Já outro destacou: " O tamanho dos braços ".

Entre as mensagens, houve quem brincasse com comparações. " Fiquei com vergonha de existir porque nunca tive um braço desse e nunca vou ter ", disse um internauta. Também houve elogios diretos: " Idosos também são gostosos ", afirmou um seguidor. " Intacto desde sempre ", escreveu outro.

Em 2024, o artista já havia revelado em entrevista à revista Quem que estava seguindo uma rotina fixa de exercícios. Na ocasião, explicou que a prática ajudava a lidar com dores na lombar. " Estava quase me impossibilitando de trabalhar e melhorou bastante ", afirmou.

Fagundes também disse que a disciplina trouxe resultados mais rápidos. " Treinava por um tempo, depois parava muito tempo. Agora, naturalmente, o desempenho é muito melhor. Alcanço os objetivos muito mais rapidamente do que quando fazia os exercícios de forma aleatória ", completou.