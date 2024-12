Instagram/@perlla Perlla anuncia volta ao estilo gospel





Nesta segunda-feira (09), a cantora Perlla surpreendeu seus fãs ao anunciar seu retorno ao estilo gospel em suas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado na publicação, ela falou sobre seu novo projeto e, na legenda, escreveu: “Minha gente, Minha História é mais do que um projeto, é uma oração em forma de canções, uma reflexão sobre tudo o que vivi e aprendi com Deus ao longo dos anos. Quando penso na minha caminhada, me lembro com muito carinho das orações que minha mãe e minha avó faziam por mim, todos os dias.”

Ela continuou: “Elas foram mulheres de fé que intercederam pela minha vida e me ensinaram a confiar em Deus, mesmo nas horas mais difíceis. Agora, estou aqui, lançando Minha História para dividir com vocês um pouco dessa jornada de superação, fé e amor.”