Ca7riel & Paco Amoroso agitam noite em São Paulo; veja fotos
Por Raphaela Cunha | 18/09/2025
Dupla argentina que viralizou com apresentação do Tiny Desk desembarcou na capital paulista para apresentação na última quarta-feira (18)
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso desembarcaram em São Paulo na última quarta-feira (18) para única apresentação na Audio.
Divulgação
O duo argentino, que recebeu cinco indicações ao Grammy Latino, animou os fãs ao trazerem o show da turnê "Papota" e engatarem hits como "Mumbai", "Baby Gangsta", El Único" e La que Puede, Puede".
Divulgação
Eles seguem para o Rio de Janeiro para show único no Circo Voador.
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso agitam noite em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Ca7riel & Paco Amoroso em São Paulo
Divulgação
Veja mais Top Stories
{{title}}