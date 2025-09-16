Reprodução/Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato não descarta a possibilidade de engravidar novamente após sofrer um aborto espontâneo no ano passado. A famosa revelou que tem planos de aumentar a família com o ator Nicolas Prattes, mas ressaltou que ainda não sabe quando isso irá acontecer.

O assunto foi abordado brevemente durante uma entrevista da artista ao programa Fofocalizando, do SBT, exibida na última segunda-feira (15).





"Mais pra frente, quem sabe? Daqui a um, dois ou três anos", disse a apresentadora, sem entrar em detalhes. Ela já é mãe de Zoe, de seis anos, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle.

Sabrina perdeu o bebê que estava esperando em novembro de 2024, quando estava na 11ª semana de gestação. Na época, o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou uma nota sobre o ocorrido:

"A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 5 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (6/11)", disse.

Sabrina Sato faz homenagem à mãe

No último dia 8, Sabrina Sato utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Kika Sato, que fez 73 anos de vida. Para comemorar a data, a famosa compartilhou um vídeo em seu perfil com diversos momentos ao lado da aniversariante.

"Viva minha rainha, Kika Sato Rahal, dona do sorriso gigante que ilumina e me encoraja todos os dias! Mãe… M,inha admiração por você não cabe em palavras. Sua gentileza com todos, sua força disfarçada em doçura, sua presença em cada perrengue, risada e até nos conselhos meio 'passa aqui que eu resolvo'. Eu não seria nada sem você. Obrigada por ser essa super mãe e essa vovó que o Fefe, a Manu, a Zoe e o Arthur tanto amam. Você é colo, é força, é risada e é oração. Peço a Deus todos os dias que te dê muita saúde, porque ainda temos muito para viver juntas. Sigo aprendendo com você, sempre. Te amo para sempre, rainha da minha vida", disse na postagem.