Reprodução: Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes participaram do Conversa com Bial , na última sexta-feira (30). Durante a entrevista, o casal comentou a respeito de alguns tópicos sensíveis, incluindo a perda do bebê.

Sobre o momento, a apresentadora afirmou: " Quando a gente perdeu, foi um luto muito difícil. Eu aprendi muito com o Nicolas. O que eu sempre faço, por ser muito positiva, é querer fugir, atropelar ".

Ela, então, explicou que recebeu um conselho do amado: " Eu queria voltar a gravar e ele falou: 'Meu amor, me escuta. Se você não viver isso agora, se a gente não ficar juntos agora, você não vai ficar em paz, essa dor vai ser levada adiante. Ela vai voltar. Então é melhor a gente ficar juntos, quietos, viver esse momento e entender '", contou.

Segundo a artista, ao passar pelo luto, a relação entre o casal se tornou mais profunda: " Foram vários dias deitados juntos, vivendo isso. Nesse momento, a gentre se uniu ainda mais e se fortaleceu ainda mais para voltar ", concluiu.

Casamento

Em janeiro deste ano, Sabrina e Nicolas oficializaram a relação com uma cerimônia mais intimista e com a presença de amigos e familiares. Os dois escolheram Porto Feliz, no interior de São Paulo, como a cidade para realizar os votos.