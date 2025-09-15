Reprodução/GNT Mariana Rios explica o significado do nome do filho

A apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, respondeu às críticas que recebeu pelo nome escolhido para o primeiro filho, fruto do relacionamento com o economista João Luis Diniz D’Avila, de 29 anos. Grávida, ela contou em entrevista publicada nesta segunda-feira (15) pela revista Crescer que ficou triste com comentários maldosos na internet sobre a decisão de chamar o bebê de Palo.

Na conversa com a revista, Mariana fez um desabafo sobre os julgamentos.

" Sou muito convicta das minhas ideias e escolhas, e dificilmente algo da internet me abala. Mas, ao ler os comentários sobre o nome, percebi o quanto as pessoas estão tristes, sem amor e sem esperança. É muito doloroso ver adultos criticando uma criança que ainda nem nasceu ", disse.

A apresentadora explicou que os ataques não são apenas contra ela, mas revelam uma prática preocupante.

" Muitos afirmaram que meu filho sofrerá bullying. Mas quando você, adulto, já faz isso na internet, está ensinando às crianças que esse comportamento é normal ", declarou.

Mesmo com a repercussão negativa, Mariana afirmou que a escolha não foi feita de forma aleatória. Segundo ela, o nome Palo tem um significado profundo.

" Esse nome não surgiu de repente. Ele nos acompanha desde o primeiro dia juntos e carrega um significado muito pessoal. É uma decisão íntima, construída com amor ", explicou.

A artista também afirmou que costuma ouvir pessoas próximas em momentos importantes, mas que, no fim, segue seu instinto.

" Sou fiel às minhas vontades. A opinião dos meus 'universitários', como chamo os que amo, é importante, mas a opinião da internet não me define ", afirmou.