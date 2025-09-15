O filme O Agente Secreto , dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi escolhido nesta segunda-feira (15) para representar o Brasil no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional. A produção desbancou o longa Manas , de Marianna Brennand, que ganhou força nos últimos dias após apoio de nomes internacionais como Sean Penn e Julia Roberts.
A informação foi confirmada pela Academia Brasileira de Cinema e repercutiu nas redes sociais, onde a escolha movimentou debates acalorados nos últimos dias. O favoritismo de O Agente Secreto já era apontado desde a divulgação da lista inicial, quando a produção acumulava prêmios em festivais internacionais.
O título de Mendonça Filho venceu quatro troféus no Festival de Cannes, incluindo Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Diretor para o cineasta pernambucano.
Disputa com ‘Manas’ e pressão nas redes
Nos últimos dias, Manas ganhou projeção internacional ao ter Sean Penn como produtor executivo. O longa foi exibido em Los Angeles com presença de Julia Roberts e outros nomes de Hollywood, o que ampliou sua visibilidade entre votantes da Academia.
Além da estreia internacional, empresários divulgaram uma carta em apoio à escolha de Manas . O documento reuniu mais de 70 assinaturas de companhias como Magazine Luiza, Vale e MRV. O texto destacou a importância do filme, que aborda a violência sexual contra meninas na Ilha de Marajó, no Pará, e já acumula 28 prêmios desde 2024.
Apesar da pressão, O Agente Secreto contou com forte campanha nas redes sociais. Hashtags pedindo sua escolha dominaram o X, antigo Twitter. “ Queremos Agente Secreto, não apoiamos o lobby milionário por trás de Manas ”, escreveu um usuário. Outro perfil afirmou: “ Me nego a acreditar que a Academia não escolha O Agente Secreto. Seria desrespeito com o nosso cinema ”.
A trama se passa em Recife, em 1977, e acompanha Marcelo, vivido por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que tenta deixar o passado para trás. O personagem descobre, no entanto, que a cidade está longe de oferecer a tranquilidade que procura.
A disputa também envolveu polêmica com Fernanda Torres. A atriz foi criticada após publicar mensagem celebrando o apoio de Sean Penn a Manas. Diante da repercussão, precisou se retratar em vídeo.
“ Meu post sobre o Manas não era campanha para escolher ninguém para o Oscar, e acho que um filme ser escolhido não significa que o outro foi rejeitado. Desculpe qualquer mal-entendido, sou a favor de todos ”, declarou.
Na mensagem original, Fernanda havia escrito: “ O Penn foi o primeiro a abraçar o Ainda Estou Aqui, quando desembarcamos em Los Angeles. O Manas merece demais ”.
A fala foi interpretada como apoio explícito ao longa de Brennand, o que ampliou ainda mais a rivalidade entre os dois títulos.