Reprodução/Instagram/@feercamppos Fernanda Campos fala sobre assalto em sua residência

Fernanda Campos, influencer digital e ex-Fazenda, desabafou após ter sua casa invadida por criminosos na noite do último sábado (13). A famosa frisou que os bandidos levaram da casa R$ 200 mil em equipamentos de trabalho. "Estou sem dormir desde ontem", ressaltou.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, a ex-peoa contou sobre o assunto. Durante a invasão, ela chegou a ser agredida por um dos homens que estavam no local.





Ela revelou que seu namorado pediu para que ela não reagisse aos criminosos.

"Aí o Vinícius falava: 'Não reage, não reage', com uma arma na cabeça, dois do lado e um atrás", contou.

Fernanda confessou que bateu e foi agredida por um dos homens que invadiram a casa. Campos detalhou disse ter tido o cabelo arrancado.

"Eu nem vi a hora. Eu tirei e puf, na cara dele. Aí ele puf na minha cara de volta. E aí começou... Ele chegou até a arrancar um cabelo meu, gente", enfatizou a famosa em entrevista ao jornalístico da emissora da Barra Funda.

A ex-peoa contou que mais de R$ 200 mil em equipamentos foram levados de seu lar.

"O que tinha mais valor era o equipamento de trabalho: câmera, lente, uns R$ 200 mil", pontuou.

Dentre o acontecido, a influencer disse que a todo momento foi ameaçada pelos três homens. Após o ocorrido, Fernanda reiterou que não conseguiu dormir devido às cenas fortes.

"Toda hora ameaçando, toda hora: 'Vai morrer', 'Tá tirando uma onda com a minha cara'. Não dormi até agora. Não sei se vou conseguir. Estou sem dormir desde ontem", contou.

Entre os diversos itens que, conforme o seu relato, foram levados pelos referidos criminosos durante essa ação constam até mesmo perfumes. Fernanda ressaltou que irá mudar de residência após o acontecimento e compartilhou a decisão com seus seguidores em suas redes sociais.

"Tô passando só pra agradecer a vocês. Hoje estou de mudança, a gente não vai mais ficar aqui. E, gente... levaram até as minhas roupas, tudo. Levaram comida, secador de cabelo... levaram tudo! Pra vocês entenderem: perfume, tudo o que eu tinha, eles levaram", esclareceu a famosa em semblante preocupado em seus stories.