Reprodução Arlindo Cruz e Arlindinho

Neste sábado (6), a Praça do Patriarca, no centro de São Paulo, será palco de uma homenagem ao cantor e compositor Arlindo Cruz.

O tributo será conduzido por seu filho, o também sambista Arlindinho, que lidera uma roda de samba gratuita a partir das 12h, dentro da programação do projeto Centrô, da Secretaria Municipal de Cultura.

Arlindinho, que há mais de 10 anos trilha sua carreira como cantor e compositor, revisita o repertório do pai. A roda de samba terá clássicos que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o nome de Arlindo na história da música brasileira.

O sambista morreu no dia 8 de agosto, aos 66 anos. Reconhecido como um dos maiores nomes do samba e da música popular brasileira, o cantor teve sua obra eternizada por canções que exaltam a cultura afro-brasileira e a identidade popular.

Arlindo enfrentava sérios problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um AVC. Nos últimos anos, estava traqueostomizado, alimentado por sonda e em tratamento de sequelas neurológicas. Internado no CTI do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, ele não resistiu a um quadro de pneumonia.