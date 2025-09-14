Reprodução: Instagram Antonia Fontenelle e Giselle Itié

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que Antonia Fontenelle tem 15 dias para pagar a indenização por danos morais devida a Giselle Itié. Caso não cumpra o prazo, será aplicada multa de 10%, além de honorários advocatícios. A condenação inicial, de 2024, fixou o valor em R$ 50 mil, mas, com correções e encargos, a quantia já ultrapassa R$ 88 mil.

A informação foi divulgada pela coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo . O caso teve início em 2020, quando Giselle relatou em rede social ter sofrido assédio no início da carreira, em apoio à denúncia feita por Dani Calabresa contra Marcius Melhem.

Entenda o caso

Na época, Antonia Fontenelle afirmou que Giselle se referia à novela Começar de Novo e ao diretor Marcos Paulo, com quem foi casada. “ Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta pro teu país, é o melhor que tu faz ”, disse Fontenelle em postagem. A atriz mexicana também foi acusada por Fontenelle de se promover às custas do nome do diretor.

Na decisão judicial, a magistrada Bianca Nigri destacou que Fontenelle usou “ várias ofensas expressas em desfavor de Giselle Itié, inclusive de cunho xenofóbico ”. A juíza também ressaltou que a atriz não citou Marcos Paulo, novela ou emissora em sua denúncia original. Giselle venceu a ação em novembro de 2024.

Além do processo cível, Giselle registrou boletim de ocorrência por racismo e xenofobia.

“ O crime de racismo ocorre toda vez que você pratica atos que visem negar direitos seja por cor, origem, religião. Quando diz ‘volta para o seu país’, ela está dizendo: ‘vocês mexicanos não são bem-vindos no Brasil’. A xenofobia é uma forma de racismo ”, declarou o advogado da atriz em 2021.

Na época, o advogado de Fontenelle alegou que a fala foi mal interpretada. Segundo ele, a frase “ volta para o seu país ” se referia a uma “ fantasia em relação a Marcos Paulo ”. O inquérito criminal foi arquivado pelo Ministério Público, que não identificou crime.

Fontenelle também se manifestou em entrevistas após o arquivamento.

“ O Ministério Público arquivou definitivamente a acusação por entender que não houve crime algum. O que houve de fato foi uma denúncia caluniosa. Isso, sim, é crime. Ela ainda tentou me processar no cível pedindo R$ 50 mil. Vai trabalhar, filha ”, disse a apresentadora em conversa com Leo Dias.

Já Giselle declarou que saiu desmotivada do processo criminal.

“ Fiquei, sei lá, desmotivada. Injustiça é a realidade do brasileiro. Fiz a denúncia não só pelo fato de ter me sentido ofendida, mas também por estarmos vivendo um mundo de preconceito, de machismo, de xenofobia ”, afirmou em entrevista ao UOL .