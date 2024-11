Reprodução/Youtube Giselle Itie

Em entrevista no podcast Exaustas, Giselle Itié , de 42 anos, fez revelações sobre o difícil período que viveu após dar à luz ao filho, Pedro , em 2020. A atriz contou que foi abandonada pelo ex-marido, o ator Guilherme Winter , apenas dez dias após o nascimento do bebê.

Giselle explicou que, após o nascimento de Pedro, o ex-companheiro decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, deixando-a sozinha em meio à pandemia de Covid-19. A atriz sentiu a ausência do apoio da família, que residia em São Paulo. "Foi uma gestação muito difícil, e meus pais não estavam por perto. Eles vinham sempre que podiam, mas foi um momento muito solitário", afirmou.





Durante a gestação, Giselle já havia enfrentado complicações de saúde, e a situação foi agravada pela falta de apoio emocional de Winter, que, segundo ela, demonstrou desgosto por seu corpo durante a gravidez. “Ele falou que sentia nojo de alguns cheiros que exalavam de mim, o que afetou muito nossa relação”, revelou, emocionada, no podcast.

Além da solidão, Giselle contou sobre a importância do apoio de sua mãe, que viajou para ficar com ela no pós-parto, quando o mundo estava em lockdown. "Minha mãe foi o maior apoio que eu poderia ter. Ela esteve ao meu lado durante o puerpério, quando estava emocionalmente fragilizada", disse.

O ator rebateu as declarações da ex-mulher, chamando suas falas de "mentiras" em uma postagem nas redes sociais. Winter disse que prefere não se expor publicamente, mas lamenta as "inúmeras mentiras" sobre sua vida que, segundo ele, têm sido divulgadas.