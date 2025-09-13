YouTube Morre Hermeto Pascoal, gênio da música universal, aos 89 anos

O multi-instrumentista Hermeto Pascoal morreu neste sábado (13), no Rio de Janeiro, aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A informação foi confirmada em nota publicada nas redes sociais do artista. Ele estava internado no hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste.

A notícia foi publicada nas redes sociais do artista.

" Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música ", informou a publicação. O texto acrescentou que, no momento da morte, o grupo Nave Mãe estava no palco, " como ele gostaria: fazendo som e música ".

Carreira marcada por inovação e reconhecimento

Nascido em Alagoas, Hermeto foi considerado por Miles Davis " o músico mais impressionante do mundo ". Autodidata, explorou sons de objetos do cotidiano e animais em criações que uniam ritmos, melodias e harmonias complexas. Três vezes vencedor do Grammy Latino , foi um dos maiores nomes da música instrumental.

No Brasil, sua última apresentação aconteceu em junho, no Circo Voador, pouco antes de completar 89 anos. Na ocasião, o show virou uma grande festa de aniversário.

Hermeto estava escalado para o Festival Acessa BH neste sábado, mas a organização informou dias antes que, " por motivos de saúde ", ele não participaria. A apresentação seguiu com o grupo Nave Mãe.

Reconhecido como criador da chamada “ música universal ”, o artista recusava rótulos.

“ Nunca fiz um grupo de bossa nova ou de forró. Cansei de tocar em festivais de jazz no exterior, mas nunca vou tocar apenas jazz. Vou tocar frevo, baião, música clássica. Então eu chamo isso de música universal. ”

Ao longo da carreira, recebeu títulos de doutor honoris causa da Juilliard, em Nova York, e de universidades federais da Paraíba e de Alagoas. Em 2024, lançou o disco “ Pra você, Ilza ”, dedicado à esposa falecida, e ganhou sua primeira biografia, “ Quebra tudo! – A arte livre de Hermeto Pascoal ”.

O músico começou a carreira na adolescência em Recife, ao lado do irmão José Neto, e depois seguiu para o Rio e São Paulo, onde integrou grupos marcantes como o Quarteto Novo. Sua trajetória também incluiu passagens pelos Estados Unidos, onde gravou discos e se aproximou de Miles Davis.

Hermeto deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos. Costumava dizer que “ a idade não existe ”. Para ele, a vida era traduzida em música: “ O que tem é o dia a dia. Eu não me canso. Quando se é feliz, a gente aprende a passar a felicidade para as pessoas ”.