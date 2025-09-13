Reprodução/Internet MC Livinho deixa o Dança dos Famosos após acidente e trauma pulmonar

MC Livinho contou neste sábado (13) como está a recuperação depois de sofrer um acidente de trânsito em julho que perfurou um dos pulmões. O cantor disse que ainda sente dores e explicou que precisou deixar a Dança dos Famosos por causa do tratamento.

A declaração foi dada em entrevista ao Jornal Hoje , da Globo, durante a preparação para sua apresentação no festival The Town , em São Paulo. O funkeiro explicou que o processo de recuperação exige cautela para não agravar o quadro.

" Quando eu esfrio [o corpo], eu começo a sentir algumas dores. Essa dor vai me acompanhar durante alguns meses, eu só não posso passar dos limites. Se eu passar dos limites, eu sei que isso pode se agravar. A recuperação está sendo gradativa ", disse Livinho.

Saída da Dança dos Famosos e convite para 2026

No mês passado, Livinho já havia comentado o caso ao vivo no Domingão com Huck . Ele relatou que as dores o impediam de manter uma rotina estável, alternando entre momentos de melhora e crises mais fortes.

" O que acontece? Quando eu estou me recuperando nas dores, eu acabo fazendo algumas atividades de casa, aí, no outro dia, a dor vem muito forte. Aí eu recupero com a fisio, não faço nada, durmo, no outro dia eu estou bem. Aí vou fazer umas atividades, volta a dor. Então, agora estou só sombra e água fresca ", contou.

Durante a participação, Luciano Huck fez questão de oferecer ao cantor a chance de voltar à competição no próximo ano.

" É o seguinte. Se você quiser, ano que vem você já está convidado para a Dança dos Famosos ", disse o apresentador.

O funkeiro reagiu com entusiasmo. " Ô, Luciano, obrigado ", respondeu. Huck completou: " Mas, se Deus quiser, ano que vem você vai estar com a gente. Uma boa recuperação para você, fica com Deus. Me amarro na sua, e esse palco está sempre aberto para a sua arte ".