Instagram Último show de Hermeto Pascoal no Brasil celebrou 89 anos do músico

Hermeto Pascoal fez sua última apresentação no Brasil em 19 de junho, no Circo Voador, Rio de Janeiro. O show integrou o Mimo Festival e marcou a celebração dos 89 anos do multi-instrumentista alagoano, que morreu neste sábado (13), vítima de falência múltipla dos órgãos.

Em entrevista ao jornal O Globo , Hermeto falou sobre a relação com a música pouco antes da apresentação.

“ Quando subo no palco, não tenho idade. O corpo pode ser de 88, mas a alma vira menino de novo. A música é a vida. Se estou respirando, já estou fazendo som. Quando tomo água, também. Até o silêncio tem ritmo. Para mim, música é brincadeira de criança: tudo junto, sem fronteira .”

Após o show no Circo Voador, Hermeto e o grupo Nave Mãe viajaram pela Europa em uma série de nove apresentações em sete países, entre eles Espanha, Alemanha e Finlândia. A turnê foi a última internacional de sua carreira.

No Brasil, Hermeto estava escalado para o Festival Acessa BH, em Belo Horizonte, capital mineira, também neste sábado (13). No entanto, a organização anunciou dias antes que, “ por motivos de saúde ”, ele não participaria do evento, que seguiu com a apresentação do grupo.

Hermeto se recusava a limitar a própria música a rótulos e cunhou a expressão “ música universal ”.

“ Nunca fiz um grupo de bossa nova ou de forró. Cansei de tocar em festivais de jazz no exterior, mas nunca vou tocar apenas jazz. Vou tocar frevo, baião, música clássica. Então eu chamo isso de música universal. É o único rótulo que eu acho que se pode usar ”, afirmou.

Reconhecido mundialmente, o músico recebeu em 2023 o título de doutor honoris causa da Juilliard, em Nova York, nos Estados Unidos. No Brasil, também foi homenageado com o mesmo título pelas universidades federais da Paraíba e de Alagoas, estado onde nasceu.

No ano passado, lançou o disco “ Pra você, Ilza ”, dedicado à esposa que morreu em 2000. O trabalho foi eleito pela APCA um dos melhores álbuns brasileiros de 2024. No mesmo período, teve a vida narrada na biografia “ Quebra tudo! – A arte livre de Hermeto Pascoal ”, escrita pelo jornalista Vitor Nuzzi.

Hermeto deixou seis filhos, 13 netos e dez bisnetos.