Reprodução Instagram @suzisassaki Lucas Souza e Suzi Sassaki

Lucas Souza, de 42 anos, está solteiro outra vez. O relacionamento com Suzi Sassaki, assumido ao público há um mês, foi encerrado pela companheira neste sábado (13), conforme anunciado por ela em plataformas de interação virtual.

"Em respeito aos fãs do Lucas que me acompanham aqui, venho comunicar que não seguiremos mais como um casal. Seguimos cada um seu caminho, essa decisão não está sendo fácil, mas foi feita com carinho, respeito e consciência do que é melhor para cada um", iniciou.





"Obrigada pela compreensão de todos e, antes de me atacarem dizendo que fui avisada, eu gostaria de dizer que eu precisava tentar e ver com meus próprios olhos. Gratidão", acrescentou ela.

O rompimento já era especulado pelos fãs. Momentos antes de revelar a separação, Susi fez uma postagem sugestiva nas redes sociais: "Não carregue com você um doente que não quer ser curado, pois ele vai adoecer você".

Relembre

Há um mês, no dia 12 de agosto, Lucas Souza e Susi Sassaki vieram a público contar aos internautas que estavam se relacionando amorosamente.

Lucas Souza se tornou conhecido do público em 2022, quando iniciou um relacionamento com Jojo Todynho, que rapidamente evoluiu para casamento. No entanto, a união durou pouco e terminou no mesmo ano, marcada por polêmicas, trocas de farpas públicas e muitas controvérsias.

Reprodução/Instagram Lucas Souza

No ano seguinte, em 2023, Lucas integrou o elenco da 15ª temporada do reality show rural "A Fazenda", da Record TV. Durante o programa, ele viveu um breve romance com Jaquelline Grohalski, que acabou levando o prêmio da edição. Após o fim do programa, o relacionamento entre os dois não resistiu e terminou.

Divulgação Suzi Sassaki

Suzi, por sua vez, tem 28 anos e também participou de "A Fazenda". Além da passagem pela disputa de convivência, ela já esteve no ar no programa "Você na TV!", da RedeTV!. No teatro, acumula experiências em peças como “Peter Pan”, “O Pequeno Príncipe” e “Num Sonho de Cristal”.