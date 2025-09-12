Reprodução: Instagram Taylor Swift e Blake Lively

Taylor Swift, de 35 anos, aceitou depor na disputa judicial entre Blake Lively e Justin Baldoni. A atriz acusa o colega de assédio sexual durante as gravações de É Assim que Acaba . O depoimento da cantora foi confirmado pela defesa de Baldoni, que pediu extensão do caso para incluir o testemunho a partir de 20 de outubro.

A informação aparece em documentos judiciais divulgados pela equipe de Baldoni.

“ Pedimos com o propósito de acomodar a terceira testemunha, Taylor Swift, que concordou em comparecer para depoimento, mas não pode fazê-lo antes de 20 de outubro de 2025 ”, diz o registro.

Taylor e Blake Lively eram melhores amigas até o início do processo. Segundo documentos, a atriz teria ameaçado expor conversas privadas caso não recebesse apoio público da cantora. A defesa de Baldoni conseguiu acesso às mensagens trocadas pelas duas, apresentadas como prova de tentativa de pressão. A equipe de Blake nega as acusações.

O caso envolve ainda pedidos para que Taylor Swift fosse obrigada a deletar mensagens trocadas com a atriz. A defesa de Baldoni afirma que essas conversas podem ajudar a esclarecer o contexto das acusações.

A relação entre as duas estrelas sempre foi próxima. Taylor é madrinha dos três filhos mais velhos de Blake com o ator Ryan Reynolds: James, de 9 anos, Inez, de 7, e Betty, de 4. A amizade, no entanto, teria se desgastado desde o início da disputa judicial.

O depoimento de Taylor Swift deve ter grande repercussão internacional. A cantora é conhecida por manter proximidade com figuras de Hollywood, mas raramente se envolve em disputas legais desse porte.