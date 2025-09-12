Reprodução/TV Globo Naldo Benny fala sobre encontro com Chris Brown

O cantor Naldo Benny compartilhou momentos marcantes de sua carreira, como o encontro inusitado com Chris Brown em uma boate de Miami, e celebrou a proximidade que tem com os fãs. No Encontro com Patrícia desta sexta-feira (12), o artista falou detalhes sobre sua fama de contar histórias.

"Acho muito legal essa aproximação que vocês têm comigo hoje", disse ele, ao comentar como sua desenvoltura no palco contribuiu para criar laços espontâneos com o público - seja nas ruas, em aeroportos ou até em momentos virais que viraram memes.





Quando perguntado por Patrícia Poeta sobre sua facilidade em contar histórias, Naldo diz que sua desenvoltura no palco, propiciou tal momento.

"Eu acredito que a desenvoltura no palco me deu a chance de conversar muito com as pessoas. O que eu acho mais legal de tudo isso que aconteceu é que, quando vou encontrar alguém na rua ou no aeroporto, elas vêm me abraçando, dando risada... parece que eu contei uma piada! Acho muito legal essa aproximação que vocês têm comigo hoje", reiterou.

O cantor contou que o momento mais impactante foi quando conheceu Chris Brown e detalhou sobre o momento em que virou meme na internet.

"Sem dúvida, o Chris Brown... esse dia em que estive com ele, foi em Nova York - foi muito impactante. Mas teve o segundo encontro, em Miami. Esse dia foi o dia em que ele chegou, saiu do elevador... A gente estava lá, mas demorou pra chegar na boate. Quando conseguimos entrar, ele já estava saindo. Aí a gente se encontrou bem na saída da boate. Quando ele me viu, disse: ‘Naldo, ô meu irmão, vem cá me dar um abraço’. Aí eu, muito nervoso, tirei uma foto com ele, e ele falou: ‘Tira outra, vê se ficou legal'", disse.

"Aí veio o segurança dele e perguntou quem eu era, depois que tirei a foto. E ele falou: ‘Deixa ele aqui, é meu irmão, família’. Bicho, isso virou um meme absurdo", continuou.

Por fim, o marido de Moranguinho contou sobre como foi conhecer Will Smith em sua vinda ao Brasil, em 2013.

"Ele veio pra cá fazer uns trabalhos sobre o carnaval. E eu estava mega explodido. O Rio de Janeiro, o Brasil em si, era meu - era o primeiro lugar no país, indiscutivelmente. Ele falou que queria me conhecer, queria saber como eu fazia música. Entrou em contato com a minha equipe, mas não consegui encontrá-lo à noite. Aí combinamos de tomar café nesse dia aí. Ele subiu pra ver a multidão, e então o assessor dele desceu e me chamou: 'Tá te esperando lá em cima’. E aí foi o momento da varanda", finalizou.