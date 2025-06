Reprodução Justiça dos EUA rejeita processo de Justin Baldoni contra Blake Lively

O ator Justin Baldoni teve as ações contra Blake Lively, Ryan Reynolds e The New York Times rejeitadas nesta segunda-feira (9), em decisão judicial publicada nos Estados Unidos. A Justiça determinou o arquivamento das acusações por difamação, encerrando o processo movido pelo ator e pela produtora Wayfarer.

As informações foram divulgadas pelo site TMZ , que teve acesso exclusivo aos documentos legais. Baldoni e a Wayfarer buscavam uma indenização de US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões na cotação atual do dólar) contra Lively e Reynolds, além de US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) contra o New York Times , por conta de uma reportagem sobre os bastidores do filme It Ends With Us .

Tribunal não identificou má-fé nas reportagens

De acordo com a decisão, a matéria publicada pelo jornal se baseou em uma queixa de direitos civis feita por Blake Lively. Por isso, os jornalistas estavam protegidos legalmente ao reportar os fatos descritos no documento.

A sentença também apontou que o jornal “ avaliou as provas disponíveis e relatou, talvez de maneira dramatizada, o que acreditava ter acontecido. O Times não tinha motivo evidente para favorecer a versão de Lively ”.

Baldoni alegava que o jornal selecionou mensagens de texto e e-mails de forma tendenciosa para retratá-lo como vilão. O tribunal, no entanto, entendeu que o conteúdo publicado seguia de perto as acusações feitas por Lively.

O processo contra Ryan Reynolds também foi derrubado. Baldoni o acusava de tê-lo chamado de " predador sexual ", mas a Justiça entendeu que a declaração refletia a denúncia inicial e que Reynolds não tinha motivos para duvidar da veracidade da acusação.

As acusações feitas por Lively contra Baldoni ainda seguem em análise. O ator entrou com um pedido para encerrar esse processo, mas o juiz ainda não se manifestou sobre essa solicitação.

Os advogados de Lively celebraram o desfecho. “ A decisão de hoje é uma vitória total e uma completa vindicação para Blake Lively, junto com todos que foram arrastados por Justin Baldoni e pela Wayfarer em seu processo retaliatório ”, disseram Esra Hudson e Mike Gottlieb ao TMZ .