Reprodução Instagram @chrisbrownofficial Chris Brown

Chris Brown, de 36 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (15) em um hotel de luxo de Manchester, no Reino Unido, Inglaterra. A detenção ocorreu após o musicista ser identificado como suspeito de ter causado lesões corporais graves a um produtor musical.

Entenda o que aconteceu

O episódio que ocasionou a prisão teria ocorrido em fevereiro de 2023, quando Abe Diaw fez uma denúncia na qual afirmava ter sido agredido pelo cantor na boate Tape, que fica situada na região central de Londres. As informações são do "TMZ", "The Sun" e "Daily Mail".





Segundo o "The Sun", Abe declarou ter sido atingido por Chris Brown, que disparou uma garrafa na cabeça dele. Além disso, Diaw teria relatado que o rapper continuou as agressões, dando chutes e socos. "Ele me bateu na cabeça duas ou três vezes. Meu joelho também colapsou", afirmou.

Abe ainda relatou que precisou entrar em uma instituição hospitalar por conta dos ferimentos. De acordo com o veículo, a ação movida pela então vítima prevê uma indenização de US$ 16 milhões (cerca de R$ 89 milhões).

"Um homem de 36 anos foi preso em um hotel em Manchester pouco depois das 2h da quinta-feira, 15 de maio, sob suspeita de lesão corporal grave. Ele foi detido e permanece sob custódia", declarou a polícia, em um comunicado enviado ao portal americano.

Por que Chris foi ao Reino Unido?

Chris Brown desembarcou em Manchester na última quarta-feira (14). O musicista, conhecido internacionalmente na indústria fonográfica, está realizando uma turnê pela Europa. Cerca de dez apresentações do artista ainda estão previstas.