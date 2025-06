Reprodução/SBT Davi Brito se pronuncia após virar meme por 'limonada'

O influenciador e vencedor do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, foi alvo de brincadeiras nas redes sociais neste domingo (22) após participar do quadro "Passa ou Repassa", no "Domingo Legal" (SBT). Durante o jogo, o ex-BBB errou ao responder qual seria o plural da palavra "limão", causando revoada de memes e comentários humorísticos.

Ao ser questionado, Davi respondeu, sem hesitar: "Limonada". A resposta inusitada deixou até o apresentador Celso Portiolli às gargalhadas, que brincou: "Olha, se você gosta de viralizar, vai estar em tudo quanto é vídeo hoje".





Davi Brito se diverte com a situação

Em seus stories no Instagram, o baiano reagiu às piadas e afirmou que se divertiu no programa. "Rapaziada, que resenha esse programa, tô me acabando de dar risada aqui até agora. Foi bom demais, foi muito bom. Eu particularmente gostei pra caramba, e é isso que importa: se divertir, dar risada" , comentou.

Sobre o momento que viralizou, ele brincou : "Tô vendo a galera falando do plural de limão", rindo da própria situação.

Apesar do deslize, Davi mostrou bom humor e aproveitou a participação no programa, que contou ainda com o tradicional Torta na Cara, no qual ele fez parte do time amarelo.