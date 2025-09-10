Reprodução/Instagram Angela Ro Ro

O último show de Angela Ro Ro, que faleceu aos 75 anos na última segunda-feira (8), será exibido de forma inédita pela TV Brasil. A transmissão ocorrerá no próximo sábado (13), às 23h59, no programa "Cena musical".

Apresentada por Bia Aparecida, a atração mostrará a gravação na íntegra do espetáculo "Cheia de amor pra dar". O projeto foi capitaneado por Ro Ro antes da internação, em março deste ano, no Teatro Rival, situado no Rio de Janeiro.

Segundo a emissora, a transmissão do show foi antecipada como forma de prestar uma homenagem póstuma para a vocalista, considerada como uma das principais figuras da música popular brasileira na indústria fonográfica.

"Amor, meu grande amor" e "Malandragem" são algumas das canções interpretadas por ela na performance. Esta apresentação acabou se tornando a última aparição pública da cantora e compositora. Desde junho, ela estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho.

Depois do programa ser exibido ao vivo na TV aberta, a emissora disponibilizará a edição do "Cena Musical" no canal do YouTube, plataforma online global de vídeos do Google.

Relembre

Angela Ro Ro faleceu na segunda-feira (8). Na terça-feira (9), aconteceu seu velório no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro Caju, região central do Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada na Capela Ecumênica I, começando às 13h e terminando às 16h.

A artista nasceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1949 e adotou o nome artístico Angela Ro Ro. Este foi um apelido carinhoso dado por amigos de infância em referência à sua voz rouca.

Seu reconhecimento público ganhou força em 1976, ao participar do festival Som, Sol e Surf, em Saquarema (RJ), evento organizado pelo jornalista e produtor musical Nelson Motta, que ajudou a lançar sua carreira para o cenário nacional.