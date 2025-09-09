Reprodução/ TV Globo/ Globoplay Angela Ro Ro no "Conversa com Bial"

O corpo de Angela Ro Ro será velado nesta terça-feira (9), no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, bairro da região central do Rio de Janeiro. O velório será na capela Ecumênica I, com início às 13h e termino previsto às 16h.

Desde junho, a cantora estava sob supervisão médica no Hospital Silvestre, situado no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na instituição hospitalar, foi diagnosticada com uma infecção no pulmão e precisou passar por uma traqueostomia. Ela morreu na segunda-feira (8).





Carreira

Dona de uma voz única e marcante, conhecida por composições carregadas de emoção e profundidade, Angela Ro Ro deixou um legado significativo na música brasileira. Sua trajetória influenciou inúmeros artistas que encontraram inspiração em sua carreira.

Nascida no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1949, ela ficou conhecida nacionalmente pelo nome artístico Angela Ro Ro — apelido dado por amigos de infância em razão de sua voz rouca característica.

O reconhecimento como cantora e compositora começou a tomar forma em 1976, quando participou do festival Som, Sol e Surf, realizado em Saquarema (RJ) e organizado pelo jornalista e produtor musical Nelson Motta.

Na mesma edição do evento, se apresentaram também grandes nomes como Raul Seixas e Rita Lee.

Além de seu talento musical, Angela Ro Ro foi uma das primeiras artistas brasileiras a se posicionar publicamente em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, tendo assumido sua homossexualidade ainda nos anos 1970.

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e desafios de saúde, ela nunca deixou a música — sua grande paixão e profissão. Nos últimos anos, manteve contato com seus fãs por meio das redes sociais, onde continuava a expressar sua arte e seus pensamentos.