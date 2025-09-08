Instagram Angela Ro Ro

Angela Ro Ro, uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira, morreu nesta segunda-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 75 anos. A cantora e compositora foi vítima de uma infecção que resultou em parada cardíaca. Ela estava internada desde junho e enfrentava complicações de saúde.

A morte foi confirmada em primeira mão pela revista New Mag , que também revelou que a artista passou por um procedimento cirúrgico no fim de semana. Angela chegou a ficar 21 dias na UTI, intubada e submetida a uma traqueostomia. No início de agosto, havia retomado a fala e lançado um site para receber doações.

Com carreira iniciada na década de 1970, Angela Ro Ro se tornou referência da MPB com interpretações intensas, voz rouca inconfundível e autenticidade que marcaram gerações. Ao longo da vida, lançou mais de 10 discos e emplacou músicas que se tornaram clássicos da música brasileira.

A seguir, relembre os 7 maiores sucessos que fizeram história na trajetória da artista.

"Amor, Meu Grande Amor"

Escrita em parceria com Ana Terra, " Amor, Meu Grande Amor " foi lançada em 1979 e se tornou o maior hit da carreira de Angela Ro Ro. A canção fala de um amor intenso e atemporal.

Nos anos 1990, a música foi regravada pelo Barão Vermelho e ganhou nova vida com a geração seguinte.





"Tola Foi Você"

Do álbum de estreia de 1979, " Tola Foi Você " chamou atenção pela letra direta sobre o fim de um relacionamento. Foi a primeira música da artista a tocar no circuito nacional, abrindo caminho para que Angela conquistasse o grande público.





"Não Há Cabeça"

" Não Há Cabeça " conquistou visibilidade nacional ao integrar a trilha sonora da série " Malu Mulher ". Com letra intensa e melodia dramática, marcou a fase inicial da carreira da cantora.





"Gota de Sangue"

Gravada por Maria Bethânia no álbum " Mel " (1979), " Gota de Sangue " é uma das composições mais conhecidas de Angela Ro Ro.





"Fogueira"

Lançada inicialmente por Maria Bethânia em 1983, " Fogueira " ganhou a versão de Angela Ro Ro no ano seguinte.





"Simples Carinho"

Composta por João Donato e Abel Silva, " Simples Carinho " foi interpretada por Angela Ro Ro em 1982 e batizou um dos álbuns mais conhecidos de sua carreira.





"Escândalo"

Escrita por Caetano Veloso, " Escândalo " foi lançada em 1981 e rapidamente se transformou em sucesso. A interpretação intensa de Angela Ro Ro deu ainda mais peso à composição.



