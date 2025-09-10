Prefeitura de São Paulo São Paulo inaugura Centro Educacional homenagem a Silvio Santos

A Prefeitura de São Paulo homenageou Silvio Santos nesta quarta-feira (10) ao batizar com o nome do apresentador o novo Centro Educacional Unificado (CEU) de Cidade Ademar, na Zona Sul. O espaço tem capacidade para atender mais de 6 mil pessoas em atividades de educação, cultura e esporte.

A informação foi revelada durante a inauguração, que contou com a presença de três das filhas do comunicador: Cíntia, Silvia e Renata Abravanel. Renata, presidente do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos, discursou em nome da família e destacou a importância do legado do pai.

Filhas celebram a homenagem

O CEU Silvio Santos também abriga a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Anthony John Conry, conhecido como Padre Tony, figura de grande relevância para a comunidade local. A junção dos dois nomes reforça a intenção de valorizar referências que marcaram gerações.

“ Eu fico muito feliz que o meu pai esteja sendo lembrado aqui. Isso é muito importante na vida e é lindo de ver. Falta gente que nos inspire, que nos motive, que traga o melhor de nós. Então, vamos honrar os dois [Silvio Santos e Padre Tony]. Fico muito feliz com esse presente que a Cidade Ademar está recebendo. Que lugar precioso! ”, declarou Renata Abravanel.

Em outro trecho de sua fala, Renata destacou o simbolismo do espaço como incentivo para a juventude. “ O Brasil tem muito potencial. Aqui é um lugar de destravar esse potencial. Aqui é um lugar onde a gente se encontra com o nosso país, onde sonhos são sonhados e construídos. ”

A executiva lembrou também de uma frase marcante do apresentador. “ Meu pai tinha uma frase que falava assim: ‘Feliz são os que sonham, mas só tem sucesso aqueles que estão dispostos a pagar o preço’. E aqui é um lugar de ter disciplina, de acordar cedo, de trabalhar duro, de se dedicar aos estudos, aos esportes. ”