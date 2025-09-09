Instagram Eliezer rebate críticas após chamar Viih Tube de 'gostosa' em viagem

Eliezer, ex-BBB e influenciador de 35 anos, rebateu críticas após elogiar Viih Tube, de 25 anos, durante viagem às Ilhas Maurício nesta terça-feira (9). O casal, que tem dois filhos, está em sua primeira viagem a dois desde o nascimento das crianças.

O influenciador respondeu em vídeos publicados nas redes sociais, onde explicou que os comentários negativos também atingiam o corpo da esposa. Ele ironizou os ataques e afirmou que não se arrepende da forma como elogiou Viih Tube.

" Não estou postando nada [da viagem] porque tem 2 anos que eu tento essa viagem com a minha mulher e ela tá muito gostosa para eu gastar tempo com qualquer coisa que não seja ela. Vocês entendem, né? Mas eu amo vocês ", disse Eliezer em vídeo divulgado na segunda-feira (8).

Na terça (9), o ex-BBB voltou a gravar e comentou a repercussão negativa. " Eu acordei e fui ver meu direct, os comentários. A quantidade de mulher me metralhando, me descendo a lenha porque eu chamei a minha mulher de gostosa não está no gibi ", afirmou.

Eliezer destacou que o comentário foi direcionado à esposa. " O que é isso? Só para nível de informação, só para vocês saberem, se não sabem, a mulher que está comigo na foto é minha esposa, minha mulher. A gente tem dois filhos juntos, estamos juntos há quase três anos ", disse.

Ele ainda rebateu a crítica de que o elogio seria exagerado. " Estou chamando a minha mulher de gostosa, não estou chamando a mulher de ninguém de gostosa e nenhuma mulher que não seja a minha de gostosa ", pontuou.

O influenciador também ironizou quem se incomodou com a declaração. " Eu não tenho culpa do marido de vocês não chamar vocês de gostosas, não. Vai fazer terapia ou vai trocar de marido ", afirmou.

Por fim, Eliezer respondeu diretamente a uma seguidora que comentou sobre suposta celulite na perna de Viih Tube. " Cita versículo da Bíblia e está na internet falando mal da minha mulher ", ressaltou o ex-BBB, explicando que o que aparecia na imagem era o reflexo do mar.