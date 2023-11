Reprodução/Instagram Danni Suzuki

A atriz e apresentadora Danni Suzuki contou que foi vítima de racismo, logo, no início da carreira. A artista relatou que, quando começou a fazer novelas, recebia uma salário menor do que o dos outros atores, por ser japonesa. O primeiro trabalho dela como atriz de TV foi na Globo, com "Uga Uga", nos anos 2000

"Meu salário era menor que o de todo mundo do elenco porque eu era japonesa. E eles não tinham o menor problema de falar isso para mim", disse Suzuki em entrevista ao podcast Tá Benito, da jornalista Isabele Benito.

Ela ainda expõs a justificativa dos empregadores. "Toda vez que eu ia negociar salário, eles falavam assim: 'Danni, não sabemos quando você vai trabalhar de novo, o seu perfil não é um perfil escalado'. Mas eu nunca tive nem férias, né?", contou.

Em seguida, ela foi questionada por Isabelle: "Mas o povo sabia no entorno e ninguém tinha sororidade com você? Ou ninguém sabia?"

Danni contou que todos sabiam, mas não percebiam que se tratava de racismo. "Sabia, mas na época não tinha essa história: 'isso é racismo'", relembrou.

"Tanto que até hoje as mulheres ganham menos. Agora que isso está mudando. Além de eu ser mulher, eu era japonesa... Hoje eu sei que isso era uma questão [racismo]. Na época, imagina! Isso era absolutamente normal. Então qual era meu trabalho? Cavar novos trabalhos que não fossem para japonesa", completou.



