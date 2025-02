Reprodução YouTube - 14.8.2024 Pedro Scooby no 'Surubaum'

Pedro Scooby, de 36 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram na última quinta-feira (6), quando usou a rede para anunciar que abriu uma conta no OnlyFans. Usada por famosos como Key Alves e Whindersson Nunes, a plataforma é conhecida pela disponibilização de conteúdos adultos.







"Agora faço parte do time de atletas do OnlyFans. Mas não é o que vocês estão pensando”, começou o atleta, que esteve na vigésima segunda edição do "Big Brother Brasil", temporada vencida pelo ex-BBB Arthur Aguiar. Segundo Scooby, ele publicará bastidores do dia a dia no site.





"Então tem a galera do tênis, golfe, surfe, luta. Tem um monte de atletas. Estou amarradão. Estou filmando vários bastidores do mundo do surfe, da minha carreira, dos treinos, preparos, viagens, e vou soltar lá”, explicou o ex-marido da atriz Luana Piovani.





“Não é o que vocês estão pensando, mas vai ser muito legal”, enfatizou, negando as especulações de que produziria conteúdo erótico no OnlyFans. "Quero mais é mostrar meus conteúdos: bastidores, onda gigante, treino, preparo, viagens maneiras que faço, várias coisas legais”, finalizou o companheiro de Cintia Dicker.

Reprodução/Instagram Cintia Dicker e Pedro Scooby