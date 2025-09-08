Reproduçao TV Globo Raul Gil

Raul Gil, de 87 anos, segue melhorando e já conta com uma previsão de alta hospitalar. É o que afirma Raul Gil Jr., filho do apresentador, por meio das redes sociais neste domingo (7).

Por meio do Instagram, ele atualizou o estado de saúde do patriarca e ainda aproveitou para agradecer as mensagens positivas que tem recebido dos fãs do comunicador.





"Domingo de boas notícias! Meu pai está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração. Deus é fiel", escreveu ele na legenda da postagem.

Em um vídeo, o herdeiro de Raul Gil ainda anunciou que iria para a instituição hospitalar e dormiria ao lado do pai. O apresentador está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, desde o primeiro domingo do mês (3).

"Vou lá para o Hospital Moriah. Dormi lá com o velho Raul. Estamos juntos, a gente vai sair dessa, fica tranquilo. Deus é maior, viu? Deus é maior. Vamos sair dessa", declarou.

"Vou falar para você que está preocupado com o vovô Raul, fique não. Está indo muito bem, graças a Deus. Estamos cuidando dele direitinho", acrescentou Raul Gil Jr.

Saiba mais

Raul Gil foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Antes de ser internado, ele apresentava fortes dores na região abdominal. O último boletim médico informava que ele estava com medicação endovenosa. Segundo o filho, ele deve ganhar alta em breve.