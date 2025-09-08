DIVULGACAO/REPRODUÇÃO Angela Ro Ro é internada às pressas e cancela show

A morte da cantora e compositora Angela Ro Ro, aos 75 anos, nesta segunda-feira (8), gerou grande comoção no meio artístico brasileiro.

A artista, reconhecida como uma das vozes mais marcantes da MPB, enfrentava problemas recorrentes nos pulmões e rins. Estava internada há mais de três meses no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, desde julho, quando passou por uma traqueostomia em razão de uma infecção pulmonar.

Angela morreu após sofrer uma parada cardíaca durante um procedimento cirúrgico. Nas redes sociais, personalidades lamentaram a partida da artista.

A apresentadora Ana Maria Braga destacou o legado de Angela:

"Com o coração apertado, recebemos a notícia da partida de Angela Ro Ro. Sua voz, tão única, não se calará com o tempo… seguirá viva em cada canção. Que permaneçam para sempre a música, o carinho e a poesia que ela deixou em nossas vidas.”

A atriz e apresentadora Dadá Coelho também se manifestou: “Que tristeza. A dona da voz. A gigante Ângela Ro Ro nos deixou. Descanse em paz, minha muito querida.”

A atriz e cantora Andréa Veiga escreveu: “Ela lutou muito, mas não deu! Vá em paz, você fez a diferença.”

Amiga de longa data da artista, Zezé Motta prestou uma homenagem emocionada:

“Amiga de mais de meio século, companheira de vida e de arte. Hoje me despeço de Angela Ro Ro. Que ela descanse em paz, sempre irreverente, única, dona de um talento incrível. Sua voz segue ecoando no mundo e no meu coração, para sempre.”

Outros nomes como Gottscha, Diogo Bonfim, Liège Monteiro e Bruna Aiiso também se pronunciaram.