Reprodução Instagram @arymirelle Joaquim, filho de João Gomes e Ary Mirelle

Ary Mirelle, de 23 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para publicar alguns registros de Joaquim, filho recém-nascido dela e de João Gomes. O bebê nasceu no último domingo (7), por volta das 10h.



"'Que tu virias numa manhã de domingo'. Tu veio, amor", escreveu ela como legenda da postagem. A frase faz referência à canção "Anunciação", do cantor e compositor Alceu Valença.





Em um dos cliques, o bebê aparece com um macacão verde. Para proteger o caçula do frio, os pais de segunda viagem ainda aproveitaram para vesti-lo com luvas brancas e um gorrinho de tricô.

Já no domingo (7), quando vieram a público anunciar o nascimento do herdeiro, eles fizeram uma publicação em conjunto no Instagram. "Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos Data: 07.09.2025 Hora do nascimento: 10h09", disseram na ocasião.

Além do recém-nascido Joaquim, Ary Mirelle e João Gomes são pais de Jorge, de um aninho. O primogênito veio ao mundo em janeiro de 2024. Na época, a mãe de primeira viagem precisou passar por uma cesárea emergencial.

João Gomes faria um show em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, no Festival da Cachaça. A apresentação ocorreria no sábado (6), mas o cantor cancelou a participação para acompanhar a mulher, que estava entrando em trabalho de parto.

A prefeitura do município emitiu um comunicado explicando a situação: "Por um motivo de força maior, o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, precisou ser cancelado. O artista acompanha sua esposa, que entrou em trabalho de parto. Desejamos muita saúde para mãe e bebê e agradecemos a compreensão de todos".