Reproduçao TV Globo Alceu Valença

Alceu Valença, de 79 anos, usou as redes sociais no último sábado (2) para reclamar sobre uma situação temida por todos que viajam de avião: ter a mala extraviada. O músico ironizou a situação, dizendo que a companhia aérea estava brincando de "esconde‑esconde" com a bagagem dele.



Por meio de uma publicação feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma 1,3 milhão de seguidores, o cantor detalhou a situação. Segundo ele, além das roupas pessoais, todo o figurino dele foi perdido. Ele estava viajando para São José do Rio Preto.





"Chegamos em São José do Rio Preto para o show de hoje, mas a Latam resolveu brincar de esconde‑esconde com a mala do Alceu. Figurino completo: chapéu, jaqueta, calça, sapato… tudo dentro da mala. Sem falar nas nossas roupas pessoais", escreveu.

Em seguida, Valença explicou o motivo de tornar a situação pública aos fãs que o acompanham em redes sociais e enfatizou que as peças usadas por ele em shows não são achadas em qualquer tipo de loja.

"Detalhe: figurino de artista não se compra em prateleira de loja", pontuou ele. "Vamos ver se aqui no Instagram a Latam Brasil aparece mais rápido do que na esteira de bagagens", acrescentou.

O que diz a Latam?

Após a postagem de Alceu, a situação repercutiu entre os seguidores do artista, fazendo com que a companhia aérea se manifestasse sobre o caso. A empresa escreveu uma mensagem nos comentários da publicação, pedindo que ele enviasse uma mensagem privada.

"Olá Alceu, boa noite. Já estamos cientes do seu caso e solicitando ajuda com o extravio da sua bagagem para equipe responsável. Consegue enviar por mensagem privada os dados da sua viagem (código reserva, CPF e e-mail). Estamos aqui para auxiliar no que for possível", diz a Latam.