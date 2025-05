Reprodução: Youtube/natpod Dona Ruth, Marília Mendonça e Léo

Dona Ruth, conhecida como a mãe de Marília Mendonça, entrou em detalhes sobre a relação que o seu neto, Léo, tem com a morte da cantora. Em entrevista ao Nat Pod, no último domingo (11), a matriarca falou da família.

A mulher contou a respeito da primeira vez que ouviu a criança, fruto do relacionamento da performer com Murilo Ruff, comentando da sertaneja. "Ele estava com tanta saudade, que ele disse: 'Vó, eu estou com saudade da minha mãe.'", iniciou ela.

Mãe de cantora explicou como lidou com a fala da criança

"Foi a primeira vez que ele falou. E eu: 'Sério? Eu também estou com muita saudade dela, você sabia que ela era minha filha? Ela deixou uma mãe para você, que sou eu, e um filho pra mim, você", acrescentou.

"Então vamos abraçar, que aí a gente mata a saudade dela?'. Aí ele vem, me abraça e esquece", finalizou Ruth. Em novembro de 2021, Marília Mendonça morreu aos 26 anos em decorrência de uma queda de avião, no interior de Minas.

A artista marcou o gênero musical com as composições e hits que fizeram sucesso ao redor do país.

Veja a declaração de Dona Ruth: