Divulgação Péricles e Thiaguinho no palco





O cantor Péricles abriu o jogo sobre um possível retorno ao grupo de pagode Exaltasamba, que marcou época no cenário musical do país.

Péricles e Thiaguinho anunciaram as respectivas carreiras solo em 2012, mas o grupo seguiu com uma nova formação. "O Exaltasmaba está aí ainda, a rapaziada está lutando. O que foi construído é muito bonito. O que aconteceu naquele momento é que em grupo nem tudo é o pensamento do vocalista. Isso posso dizer por mim. Surgiram outras chances, oportunidades, um convite surge para o artista fazer o trabalho em carreira solo. O pensamento naquele momento era seguir em grupo", relembrou Péricles em entrevista ao Roda Viva.





Questionado sobre uma possível volta ao grupo, Péricles praticamente descartou. "Acho bem difícil. Hoje, para conciliar a agenda, não vou dizer impossível, mas muito difícil", explicou o cantor, que ainda minimizou a chance de um show especial com a formação clássica. "Nunca diga nunca, mas...", finalizou.

O grupo Exaltasamba foi fundado em 1986. A atual formação conta com Thell, Jeffinho, Douglitz, Izaque Luiz e Brilhantina.

Veja o vídeo :

Como explicar o final do Exaltasamba? A tarefa coube ao @periclesfaria durante o #RodaViva .



O cantor explicou sobre a resistência do grupo em comparação aos demais de continuar em detrimento de carreiras solo.



"Onde estiver eu, Thiaguinho, qualquer um, o Exaltasamba vai estar" pic.twitter.com/Xhqlepv52R — Roda Viva (@rodaviva) September 5, 2023