Instagram/Reprodução/@vinijr Detalhe entrega que Virginia Fonseca e Vini Jr dividiram casa na Espanha

Os rumores sobre um possível romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganharam novos capítulos nesta sexta-feira (5).

O atacante do Real Madrid publicou imagens em seus Stories que mostravam detalhes de uma mansão em Marbella, na Espanha, muito semelhante à residência alugada pela influenciadora para curtir miniférias ao lado de amigos.

Nas fotos, Vini aparece em clima descontraído, vestindo boné e óculos de sol de grife. No fundo, elementos da decoração chamaram a atenção dos fãs: lareira de mármore, pilastras douradas e um castiçal vermelho, todos idênticos aos registrados nos cliques de Virginia e seu grupo durante o passeio pelo Mediterrâneo.

A propriedade, avaliada em cerca de 70 mil euros por mês (aproximadamente R$ 445 mil), serviu de cenário para as recentes publicações da empresária, que viajou acompanhada de Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, o assessor Hebert Gomes e o maquiador Nikolas Miguel.

Web aponta suposto affair

Outro detalhe movimentou a internet: rumores de que Vini Jr., jogador do Real Madrid, estaria acompanhando a influenciadora durante seu passeio de barco.

Coincidências entre os registros do atleta e os de Virginia chamaram atenção, especialmente após um post restrito do jogador com a frase "Mini férias" ser divulgado pelo portal Leo Dias. Seguidores também notaram reflexos e cenários semelhantes nos conteúdos publicados.








