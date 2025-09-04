Reprodução Instagram @danielrochaaz Daniel Rocha

Daniel Rocha, o namorado de Vitória Strada, usou as redes sociais na quarta-feira (3) para se pronunciar sobre os últimos cinco dias nos quais trabalhou como entregador de pizza para se preparar para um novo papel que interpretará.

Ao longo do desabafo, o ator de 34 anos ainda aproveitou para tecer críticas aos influenciadores digitais escalados para trabalhos artísticos no lugar de atores e atrizes formados e com experiência nesse ofício.





"Eu passei cinco dias vivendo como entregador. Uma das classes mais importantes e, ao mesmo tempo, mais invisíveis da nossa sociedade. Uma classe marcada por preconceito, pouca valorização e muita luta. Juro que gostaria de ter vivido mais tempo essa experiência, mas a pressa e a diminuição de verba do audiovisual tem reduzido cada vez mais o preparo", começou.

"Isso enfraquece um processo que deveria ter sido essencial para qualquer ator. Porque não é só chegar num set, vestir uma roupa, colocar uma bag nas costas, cortar o cabelo, subir numa moto e falar, tô pronto. Isso seria reduzir a vida de uma classe inteira de forma estereotipada, distorcida e injusta", acrescentou.

Em seguida, ele comentou o recente movimento de emissoras e plataformas de streaming em escalar influenciadores para projetos artísticos. Segundo ele, isso é uma forma de banalizar a arte.

"Infelizmente, a minha profissão foi inundada por pessoas que nunca tiveram carreira de ator. Influencers, cantores, ex-participantes de reality shows que nunca foram atores. Gente que nunca estudou, nunca se preparou, nunca se entregou ao processo. Gente que confunde a fama com a atuação. E é por isso que a arte vem sendo banalizada", desabafou.

"Achei que eu fosse aprender apenas a entregar a comida, mas, na verdade, eu aprendi sobre companheirismo, gratidão, luta, dedicação. Obrigado por me ensinarem a ver o mundo de outra forma, e foi uma honra estar ao lado de vocês", completou.

Saiba mais

Daniel Rocha estreou na TV em "A Vida Alheia" (2010). "Avenida Brasil", "Amor à Vida', "Totalmente Demais" e "Cidade Proibida" foram algumas das produções nas quais ele esteve no elenco. Atualmente, namora a também atriz e ex-BBB Vitória Strada.