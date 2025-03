Reprodução/Instagram Aos 95 anos, mãe de Gugu ganha alta

Maria do Céu, de 95 anos, recebeu aval da equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein para retornar à casa na última quarta-feira (19). A mãe de Gugu Liberato (1959-2019) ficou seis dias internadas na unidade hospitalar de São Paulo. Ela foi diagnosticada com infecção pulmonar.





Inicialmente, as primeiras suspeitas eram de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas, após a realização de exames específicos, foi constatado que o problema era no pulmão. Durante o período que ficou internada, a idosa foi acompanhada pela filha, a numeróloga Aparecida Liberato.





"Ela foi internada ontem com essa suspeita. Fez exames e foi diagnosticada uma infecção pulmonar. Esta atendida e fará novos exames hoje. Mas graças a Deus está tudo se ajeitando. Aparecida Liberato está com ela", disse a assessoria de imprensa ao iG Gente, na última sexta-feira (14).





Depoimento

Quando a morte de Gugu completou 5 anos, em 2024, a matriarca relembrou dos momentos que vivenciou ao lado do filho e lamentou a ausência dele. "Parece mentira que ele morreu. Para mim, é muita saudade", afirmou à série documental "Gugu, Toninho e Augusto", do +SBT, streaming da emissora da família Abravanel.