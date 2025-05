Reprodução Instagram - 8.5.2025 Carlinhos Maia

Carlinhos Maia, de 33 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (7) para se pronunciar sobre a polêmica em que está envolvido, O influenciador, conhecido pela produção de conteúdos humorísticos, foi condenado pela Justiça do Mato Grosso a pagar R$ 200 mil a um homem de 30 anos.

Isso porque, em 2023, o produtor de conteúdo virtual publicou uma foto de Luiz Antônio dos Santos. Na época, Carlinhos estava com curativos, recém-saído de uma cirurgia, e se comparou com o rapaz, que foi diagnosticado com má formação óssea.

Ele se defendeu dizendo que, quando repostou o registro, pensava que fosse um meme e reiterou que não concorda com o valor estipulado, o qual considera um "absurdo". Além disso, o companheiro de Lucas Guimarães frisou que acionou a equipe jurídica para recorrer da decisão.





"A Justiça do Mato Grosso está me pedindo R$ 200 mil. Eu acho isso um absurdo. Eu doaria até mais para uma instituição do Mato Grosso ou qualquer outra coisa. Vou dizer porque acho isso estranho. Na época, a imagem desse rapaz era um meme. Não fazia ideia se era brasileiro ou de qualquer outro lugar. Na época, eu estava com o queixo bem pequenininho porque eu tinha feito cirurgia e um seguidor mandou [a foto] para mim", começou.

Em seguida, ele afirmou ter se desculpado ao perceber que não era um meme. "Repostei. Logo em seguida apaguei e pedi desculpa, porque entendi que era uma questão congênita. A imagem desse rapaz é uma imagem de domínio público por estar na internet há muito e muito anos", continuou.

"A gente vai recorrer, porque achei esse pedido estranho e esse valor. Não é que eu peguei a imagem do rapaz e coloquei para fazer chacota. Não foi nada do tipo. Estava me referindo a mim mesmo. A gente vai recorrer desse valor. Eu doou até mais para qualquer coisa do Mato Grosso", finalizou, por meio do Instagram, plataforma na qual acumula mais de 34 milhões de seguidores.