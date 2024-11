Reprodução/O Globo/Fernando Pastorelli/SBT O ator interpretará o comunicador em "Silvio Santos vem aí"

O ator Leandro Hassum surpreendeu os fãs ao surgir nesta quarta-feira (20) caracterizado como Silvio Santos para um novo filme do comunicador . Chamado "Silvio Santos vem aí" , o longa será protagonizado pelo humorista, que promete que a produção mostrará os bastidores da vida e da carreira do apresentador. O filme tem estreia para o segundo semestre de 2025.



Nas fotos divulgadas, Leandro Hassum, que é conhecido mais pelos seus personagens cômicos, mostra uma postura mais bem-humorada e convidativa do apresentador. Ele está usando roupas semelhantes às do comunicador, além do trabalho de maquiagem e cabelo para ficar com a feição mais semelhante ao de Silvio.

De acordo com as informações do jornal O Globo, as filmagens do filme já começaram na última semana, sendo realizadas em São Paulo. O longa é dirigido por Cris D’Amato.

Vale ressaltar que em setembro deste ano, um outro filme sobre o comunicador foi lançado. "Silvio" conta a história do dia do sequestro de Silvio Santos e como foram os momentos de conversa entre o apresentador e o sequestrador, enquanto mostra flashbacks da sua carreira. O filme foi protagonizado por Rodrigo Faro.

Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, após complicações de uma H1N1.