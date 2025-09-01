Reprodução/Youtube Psicóloga de vídeo de Felca denuncia ameaças após denúncia

O debate sobre a exposição precoce de crianças nas redes sociais continua gerando repercussão. Neste domingo (31), a psicóloga Ana Beatriz Chamat, que participou do vídeo do youtuber Felca denunciando a adultização de menores, revelou em entrevista ao "Fantástico" que tem sofrido ameaças desde a publicação do conteúdo.

Especialista em infância, adolescência e parentalidade, Ana Beatriz comentou no vídeo que a exposição das crianças nas redes pode ter efeitos duradouros na vida adulta. Desde a viralização do material, ela tem recebido ofensas e ameaças direcionadas a si e a familiares.

“As primeiras mensagens chegaram poucos dias após a publicação. É você se perguntar se está seguro em casa, no trabalho… ameaças de morte, de violência sexual, psicológica e física, não só contra mim, mas também contra minha família”, detalhou a psicóloga.

Ana Beatriz explicou que decidiu tornar a situação pública como medida de proteção.

“Foi uma decisão familiar. Meu marido procurou a delegada Lisandrea Salvariego Colabuono, responsável por investigar as denúncias, para que tomássemos as providências necessárias” , disse.

O caso ganhou nova atenção após a prisão, na semana passada, de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, suspeito de ameaçar Felca. Ele foi detido em Olinda, Pernambuco, em uma ação conjunta das polícias de São Paulo e Pernambuco, que cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão temporária.

O vídeo, intitulado " Adultização ", foi publicado por Felca na primeira semana de agosto e já soma quase 50 milhões de visualizações. A produção aborda de forma detalhada como crianças e adolescentes são sexualizados nas redes sociais e como influenciadores exploram sua imagem para gerar conteúdo e lucro, muitas vezes com a participação da família.

Desde a publicação, Felca também revelou que dispensou todas as parcerias e publicidades, priorizando a denúncia do problema.