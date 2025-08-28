Reprodução: TV Globo Tiago Abravanel fala sobre Silvio Santos

O ator Tiago Abravanel foi o convidado do Encontro com Patrícia Poeta, desta quinta-feira (28). Na atração, o famoso relembrou os principais momentos de sua carreira e o quanto viver Tim Maia (1942-1998) no teatro foi importante para sua vida. O cantor ainda revelou que não viveria o avô Silvio Santos (1930-2024) em algum papel.

Ele contou que foi uma grande surpresa interpretar o cantor Tim Maia e que precisou passar por um teste para ser selecionado. O filho de Cintia Abravanel ressaltou que, apesar de ainda não ser famoso, alcançou a aclamação a partir desse trabalho.





"Foi uma grande surpresa interpretar o Tim Maia. Eu precisei fazer um teste para ser selecionado. Na época, eu não era famoso - sou filho da Cintia Abravanel, mas ainda não era conhecido do grande público. E foi justamente esse trabalho que me levou ao reconhecimento" , disse.

Ele contou que não tinha noção de toda a repercussão que alcançou com o papel.

"Eu não tinha ideia... Na verdade, todo mundo pensa: 'Ah, eu fui convidado', mas eu não fui. Eu não era uma pessoa conhecida da mídia, enfim. E aí eu fiz um teste. Tinha vários candidatos, e nem eu, nem os diretores sabíamos da repercussão do espetáculo. Foi algo muito raro de acontecer, me tornei uma pessoa conhecida no Brasil por conta dessa peça de teatro" , revelou.

O artista enfatizou que foi um projeto muito especial e que isso mudou completamente sua rotina e sua vida, dando-lhe a oportunidade, inclusive, de expandir sua atuação também no mundo musical.

"Foi um projeto especial, um divisor de águas em todos os sentidos. Me aproximou da música. Hoje eu vivo de música, faço shows. A música antes era só meu objeto de trabalho no teatro, eu não fazia shows, não tinha nem essa pretensão. Aí, quando fiz o trabalho interpretando o Tim Maia, minha carreira mudou" , contou.

Indagado por Patrícia Poeta sobre o apresentador Silvio Santos, o artista revelou que não viveria o avô em algum papel. E ressalta a grande responsabilidade em viver um personagem amado pelo público.

"Já me perguntaram se eu viveria meu avô, eu acho que não tenho perfil. Acho difícil, não sei, não me vejo fazendo meu avô. Sempre interpretar alguém que já existiu é um desafio porque a gente tem uma referência. O Tim pra mim foi um dos maiores desafios da minha carreira" , disse.