Reprodução Instagram Gustavo Mioto e Ana Castela

Jussara Mioto, mãe de Gustavo Mioto, usou as redes sociais para se pronunciar sobre um questionamento constante feito a ela: o término do cantor sertanejo com a jovem Ana Castela, apelidada pelos fãs como "boiadeira".

Em um comentário publicado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 46 mil seguidores, a ex-sogra da cantora enfatizou aos internautas que não era necessário escolher algum lado e desejou felicidades não apenas para o filho, como também para a ex-nora.





"Não se trata de escolher lados, criticar um ou outro… Não deu certo, vida que segue, que sejam felizes, cada um com suas escolhas! Não se julga o que não se sabe de fato", escreveu a mãe do cantor.

Entenda

Ana Castela e Gustavo Mioto tiveram um relacionamento marcados por idas e vindas, nomeado como "namoro ioiô" por internautas em redes como o X, antigo Twitter, de Elon Musk.

O primeiro rompimento foi em setembro de 2023. Eles reataram em outubro, mas terminaram em janeiro de 2024. Depois, em maio do mesmo ano, anunciaram outra reconciliação. Já em dezembro do ano passado, colocaram um fim no namoro outra vez.

Recentemente, Castela passou a ser vista com Zé Felipe, separado de Virginia Fonseca desde maio. Em meio aos boatos de que a boiadeira e o filho de Leonardo estivessem vivenciando um affair, Gustavo Mioto optou por deixar de seguir a ex-namorada nas redes sociais.