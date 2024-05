Reprodução Ana Castela e Mioto: relembre casais 'ioiô' que geraram polêmica

Há romances públicos cujo término acompanha o palpite de reconciliação, esse é o caso da cantora Ana Castela com o sertanejo Gustavo Mioto, merecedores do título "casal ioiô". Os fãs da dupla tinham esperanças de que o relacionamento prevaleceria, apesar das divergências. Foi o que aconteceu. Nesta quarta-feira (1º), os artistas anunciaram durante um show que o romance havia sido reestabelecido.

A volta acontece após quase quatro meses da separação, ocorrida em janeiro de 2024. Ao g1, Mioto explicou que o relacionamento sofreu muitas pressões no início do ano e que a partir da reconciliação o casal irá manter a privacidade, ficando mais longe dos holofotes.

Essa não foi a primeira vez que o casal terminou e logo se reconciliou. Em setembro de 2023, Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do namoro, entretanto, a separação não durou mais de um mês.

Relembre outros casais que ficaram marcados como romances "ioiô"









Maiara e Fernando Zor

A dupla de Maraisa e a dupla de Sorocaba protagonizavam um relacionamento conturbado desde 2019. Ao todo, o ex-casal se separou mais de 11 vezes, reatando o romance pouco tempo depois.

O estopim parece ter sido um reencontro de Fernando com uma ex-namorada durante uma viagem ao Canadá. De acordo com o colunista Leo Dias, Maiara ficou revoltada quando soube que o então namorado teria se encontrado com a ex sem lhe avisar. Foi a sertaneja que decidiu colocar o ponto final na história.

Neymar e Bruna Biancardi

O jogador do Al Hilal e a influenciadora começaram a se relacionar no final de 2021, porém, só assumiram o romance em março do ano seguinte. Passados alguns meses, Bruna e Neymar decidiram terminar. Inclusive, no final de 2022, o craque chegou a se relacionar com a modelo Jéssica Turini.

Após passar o réveillon juntos, em 2023 Neymar e Bruna Biancardi reataram o relacionamento e, em poucos meses, noivaram e anunciaram a gravidez planejada de Mavie. Apesar disso, em junho daquele ano, o jogador de futebol foi exposto em um escândalo de traição envolvendo a modelo Fernanda Campos.

Neymar assumiu publicamente a infidelidade e Bruna Biancardi optou por perdoá-lo. Entre idas e vindas, o relacionamento chegou ao fim em novembro, após a influenciadora declarar o rompimento. Embora estejam separados, ela e o atleta sinalizaram trégua recentemente, quando a paulistana voltou a seguí-lo no Instagram.

Luan Santana e Jade Magalhães

Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães começaram a namorar em 2012, mas, nesse período, já terminaram e voltaram a relação diversas vezes. A última separação foi em 2020, um ano após o pedido de casamento. Na época, foi Jade Magalhães quem anunciou o fim do relacionamento nas redes sociais.

Nesse intervalo, Luan Santana chegou a se relacionar com a modelo Izabela Cunha, de quem também pediu a mão em casamento. Apesar disso, o romance acabou em julho de 2023, antes de consumarem a união no altar.

A surpresa aconteceu em fevereiro deste ano, quando Luan Santana e Jade Magalhães foram flagrados em uma viagem a dois. Em pouco tempo, o casal anunciou que havia voltado a se relacionar.

Dynho Alves e MC Mirella

O relacionamento de Dynnho Alves e MC Mirella já coleciona alguns anos. Eles começaram a namorar em 2017 e continuam juntos entre idas e vindas. Ao todo, o casal já terminou três vezes publicamente.

O caso mais polêmico acorreu em 2021, quando o dançarino estava confinado no reality rural da Record, "A Fazenda". Na ocasião, Mirella pediu a separação após acusar Dynho de se envolver romanticamente com a colega de elenco Sthe Matos, apesar de ele não ter chegado a trocar beijos e intimidades.

O casal reatou o relacionamento em abril de 2023 e desde então se manteve longe de polêmicas. No final do ano, Mirella deu à luz sua primeira filha, batizada de Serena, fruto da união com o dançarino.

