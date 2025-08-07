Reprodução/Warner O Diabo Veste Prada

20 anos depois da estreia do icônico filme O Diabo Veste Prada, Miranda Presley, Emily Charlton e Andy Sachs estão de volta na continuação de um dos maiores clássicos do cinema mundial. Sim, O Diabo Veste Prada 2 está chegando e separamos os fatos mais importantes para você ficar por dentro dessa sequência que já está agitando o mundo do cinema.

Nas últimas semanas, as ruas de Nova York, nos Estados Unidos, ficaram agitadas com algumas cenas da sequência sendo rodadas em pontos estratégicos da cidade e, de acordo com The Hollywood Reporter, o longa também tem gravações previstas na Itália.

Na continuação de O Diabo Veste Prada, o público poderá acompanhar as novas trajetórias de Miranda Presley (Meryl Streep), como editora-chefe da Revista Runway, além de Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway. No longa, a poderosa chefe de redação precisa lidar com a crise da mídia impressa, enquanto tenta manter a Runway em alta no mercado.

Além de personagens icônicos, O Diabo Veste Prada 2 também apresenta ao público novos rostos, como Lucy Liu, Pauline Chalamet, Caleb Hearon, B.J Novak e Simone Ashley, da série Bridgerton.