Quase 20 anos após o lançamento de O Diabo Veste Prada 2, a sequência está oficialmente em produção. A Disney confirmou o retorno do elenco principal, além de anunciar novos nomes e um enredo inédito que trará os desafios editoriais da era digital.

O lançamento está previsto para 1º de maio de 2026, o que já tem causado grande alvoroço entre os fãs. As ruas de Nova York voltaram a servir de cenário para o filme, mas, segundo o The Hollywood Reporter, parte das filmagens ocorrerão também na Itália.





Estão confirmados no novo longa boa parte dos integrantes do elenco original: Meryl Streep(Miranda Priestly), Anne Hathaway(Andy Sachs), Emily Blunt(Emily Charlton) e Stanley Tucci(Nigel) estarão de volta na aguardada continuação.

Assim como no primeiro filme, o roteiro será assinado por Aline Brosh McKenna, com David Frankel novamente na direção e Wendy Dinerman na produção. Nesta sequência, Miranda terá de lidar com a crise da mídia impressa enquanto luta para manter a aclamação da revista Runway.

No longa original, Emily Charlton era uma verdadeira admiradora de Miranda. Agora, ela retorna como uma influente executiva que controla os anúncios capazes de impulsionar financeiramente a Runway, o que promete trazer conflitos inéditos à trama.

Adrian Grenier, que interpretou o namorado de Andy no primeiro filme, não participará da continuação. Segundo a revista People, o ator Patrick Brammall dará vida a um novo personagem.

O novo elenco contará ainda com Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Caleb Hearon. A atriz Simone Ashley também está confirmada no retorno da franquia.

No quesito figurino, o glamour estará mais uma vez em destaque. A sequência trará uma variedade de looks marcantes, com o retorno da alfaiataria elegante, bolsas vintage e muitos outros acessórios que prometem dar a O Diabo Veste Prada 2 um visual sofisticado e inesquecível.

Gravações nas ruas de Nova York

O registro foi gravado por algumas pessoas que estavam no local, como mostrou a criadora de conteúdo sobre Nova York, Mickey Blank:

“Nova York parou. Anne Hathaway tinha uma cena para filmar. Hoje, em Lexington, a polícia bloqueou o trânsito enquanto Anne gravava uma cena importante de O Diabo Veste Prada 2. Quando as ruas param por sua causa... essa é a energia da personagem principal” , disse.

Os fãs, atônitos com a chegada da sequência, sempre gravam e mostram os bastidores nas ruas norte-americanas.