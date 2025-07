Reprodução/Redes sociais Junior Lima e Monica Benini falam sobre a síndrome da filha

O cantor Junior Lima e a esposa, a influenciadora Monica Benini, fizeram um alerta nas redes sociais para dividir com os fãs um momento delicado envolvendo a saúde da filha do casal.

Lara, de apenas 3 anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e exige tratamento intenso e medicações fortes. "O nosso alerta é para que as pessoas fiquem atentos aos sinais, que podem ser confundidos com outras doenças como uma simples alergia", contou Monica.

O problema de saúde foi descoberto após os pais perceberem que Lara estava com o rostinho inchado, especialmente na região dos olhos. A princípio, pensaram que fosse uma simples alergia. “Começou com um inchaço leve e a gente achou que fosse passageiro. Mas não era”, contou Junior, emocionado.

A síndrome nefrótica é uma condição que faz com que os rins deixem escapar proteínas pela urina. Com isso, o corpo começa a reter líquidos e o inchaço aparece — algo que, segundo os médicos, é comum em crianças, apesar de ser considerado raro na população geral.





Monica também se pronunciou e tranquilizou os seguidores: “Ela está sendo acompanhada por uma equipe maravilhosa e já está respondendo bem ao tratamento. É um processo delicado, mas seguimos com fé e muito amor.”

O casal explicou que o tratamento exige bastante cuidado, já que os remédios usados — geralmente corticoides — afetam o sistema imunológico. Lara está usando máscara até dentro de casa e os pais redobraram os cuidados com higiene e alimentação.

Apesar da fase desafiadora, Junior garantiu que sua turnê solo continua confirmada. “A música também me fortalece nesse momento. Mas, claro, meu foco principal é ela. Não estranhem em me ver de máscara por aí", afirmou.

No post, os pais de Lara pediram orações e boas vibrações. A pequena segue em tratamento e cercada de carinho. Os fãs já estão lotando as redes sociais com mensagens de apoio à família.