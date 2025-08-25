Instagram Erika Januza exibe coleção de capas e relembra racismo no início da carreira

Erika Januza, atriz de 40 anos, compartilhou nesta segunda-feira (25) imagens de um espaço especial em sua casa onde reuniu capas de revistas que estrelou. A publicação no Instagram também trouxe à tona um episódio de racismo vivido em 2013, quando ouviu que pessoas negras não vendiam capas.

Erika decorou uma parede com suas capas emolduradas, transformando o ambiente em uma celebração de sua trajetória profissional.

“ No início da minha carreira, em 2013, eu tinha feito meu primeiro trabalho e estava cheia de esperança e sonhos. Uma pessoa que trabalhava comigo, que tinha que me impulsionar, me jogar para frente, falou ‘capa de revista é difícil porque negro não vende’. Aquilo me deixou bem para baixo, mas nunca desisti ”, relatou.

A atriz afirma que cada capa representa um marco.

“ Tenho muito amor por cada uma delas, não só por ter ouvido isso, mas porque é o reconhecimento de um trabalho. Se você sai numa capa de revista, é porque tem algo revelante para mostrar e falar, e aquele veículo se importou ”.

A parede exibida no vídeo mostra dezenas de exemplares emoldurados. Erika diz que a vitória tem valor simbólico. “ Tem uma carreira junto com cada uma delas que um dia alguém falou que eu não poderia fazer ”, declarou.